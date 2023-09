Una Fiera per il Meyer. Il cuore di Sinalunga per l’ospedale pediatrico

Ottobre è un mese importante per Sinalunga perché porta in calendario due eventi attesi. A iniziare dallo sport con il Tc Sinalunga campione d’Italia di serie A1 che è pronto a tornare in campo e che stasera andrà in onda su SuperTennis nella puntata di ’Circolando’ (ore 21.15). E poi c’è la ultracenternaria Fiera alla Pieve, appuntamento dai grandi numeri per il territorio: si parla di quasi 70mila presenze nel 2022 e quest’anno, nell’imperdibile martedì del ’Fierone’, sono attesi quasi 600 banchi che esporranno di tutto, dall’abbigliamento agli oggetti per la casa fino alle immancabili specialità gastronomiche.

E poi la carne chianina, le iniziative delle associazioni e dei commercianti, il luna park, la mostra mercato di prodotti agricoli, la musica. Saranno davvero tante le occasioni di divertimento, dai giovani fino a chi ha qualche primavera in più, la Fiera è un momento per incontrarsi, passare ore spensierate e in buona compagnia.

Il Comune di Sinalunga è in prima linea nell’organizzare un appuntamento che coinvolge positivamente tante realtà del territorio. Il taglio del nastro è in programma per sabato 30 e per l’occasione ci sarà il concerto della Fanfara del 4° Reggimento dei Carabinieri di Roma. Ma non solo perché la serata è dedicata a una iniziativa all’insegna della solidarietà.

Alle 20.30 nel viale Trieste lo start della cena di beneficenza della Fiera alla Pieve, organizzata grazie all’aiuto dell’associazione Unione regionale cuochi, della Fisar Valdichiana, dall’Istituto d’istruzione Superiore ‘Artusi’ di Chianciano Terme e dalle attività locali che hanno fatto sentire tutto il loro sostegno. La cena - i prodotti della zona saranno i protagonisti - aiuterà la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer. Una parte della somma raccolta, infatti, andrà a supporto del reparto di oncoematologia del reparto pediatrico Meyer.

Oltre ai medici dell’oncoematologia saranno presenti gli infermieri e i rappresentati di associazioni per sensibilizzare alla donazione di midollo. "Porgere una mano al grande lavoro della Fondazione Meyer ci fa davvero piacere e ne siamo orgogliosi", ha detto il sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei.

Gli eventi andranno avanti fino a domenica 8 ottobre (quando ci sarà la sempre partecipata ’Passeggiata alla Fiera’, giunta all’edizione numero 48), martedì prossimo, come già detto, è il giorno più atteso dai sinalunghesi ma per tutta la settimana ci sarà sempre qualcosa da vedere. La lunga tradizione della Fiera alla Pieve è in onore della Madonna del Rosario.

L.S.