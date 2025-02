Una coppia di anziani: "Grazie al dottor Bellini"

Esempi di buona sanità sul territorio. Marito e moglie, residenti a Poggibonsi, hanno chiamato ’La Nazione’ per evidenziare il valore dell’assistenza da loro ricevuta da parte del dottor Marco Antonio Bellini, geriatra, direttore dell’Uosa Cronicità e Fragilità negli Anziani del Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena. Così la coppia racconta l’esperienza al nostro giornale: "Stiamo attraversando un percorso di cura – spiegano i coniugi poggibonsesi per descrivere il quadro – e abbiamo trovato nel dottor Marco Antonio Bellini un importante riferimento per le sue qualità umane e professionali, per la disponibilità e per il suo essere accogliente, per la sua onestà e per il modo coscienzioso con cui si adopera per i pazienti più fragili che hanno bisogno del suo aiuto, per contare su una soluzione a certi problemi. Attraverso il giornale – concludono i coniugi poggibonsesi – desideriamo quindi rivolgere al dottor Marco Antonio Bellini il nostro più caloroso ringraziamento per il lavoro che porta avanti".

Paolo Bartalini