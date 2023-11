Una condanna che non sia fuoco di paglia

Che non sia una fiammata. E’ successo tante, troppe volte in passato. Prima lo sdegno per una violenza che sembra inaudita, quando poi accadono ancora più efferate. Le manifestazioni, i cortei, le fiaccolate, l’ondata di affetto verso chi non c’è più. Poi, subito dopo, il silenzio. Anche sulle iniziative che ’gridano’ per chi non ha più voce. Per chi vorrebbe ma non riesce perché ha paura della reazione contro di sé e contro i figli. La morte di Giulia Cecchettin ha risvegliato il ’fuoco’ della denuncia, riempiendo le piazze di tutta Italia e anche di Siena. Ha fatto da collante fra uomini e donne, giovani e meno giovani. C’è riuscita con il suo sorriso buono spento da una storia drammatica. Poteva essere la sorella di ognuno di noi, la figlia. Ora servono fatti concreti, risposte senza retorica. Affinché non sia il solito fuoco di paglia.

Laura Valdesi