’Una città una maglia’ I Leoni sfilano in piazza

Giallorossi in passerella. Il via alla stagione agonistica sarà preceduto, stasera a Poggibonsi in piazza Giacomo Matteotti, dalla presentazione delle squadre che compongono l’universo dei Leoni per il 2023-2024. A partire dal team femminile, la novità lanciata nei mesi scorsi dal sodalizio di viale Marconi con la denominazione Poggibonsi Women. L’evento, che ha per tema conduttore ’Una città una maglia’, si svolgerà in più momenti. Alle 19,30 lo street food a cura di Terra di Siena e Ape d’oro per il prologo a un appuntamento con fini benefici (parte del ricavato sosterrà le attività di Anffas Alta Valdelsa) che richiamerà senza dubbio numerosi appassionati del Poggibonsi, oltre ai tifosi della gradinata che nell’occasione potranno assistere anche a sequenze e immagini legate ai capitoli di storia della società attraverso i decenni.

Una piazza "aperta" – l’iniziativa rientra infatti nel cartellone di Sbaraccando, in programma fino al 10 settembre con la firma dell’Associazione Via Maestra Centro Commerciale Naturale – e quindi con la possibilità per tutti di conoscere da vicino i protagonisti del rettangolo. Introdotti da Irene Chiti, interverranno poi dalle 21 il sindaco David Bussagli e il presidente del Poggibonsi, Giuseppe Vellini. A seguire le giovani atlete, insieme con la vice presidente Giulia Milanesi, gli juniores nazionali guidati dal tecnico Alessandro Secci e la formazione maggiore di mister Calderini, con gli effettivi della rosa e alcuni dei veterani che saranno chiamati a illustrare i contenuti del nuovo di campionato di serie D che comincerà domenica prossima – maxi sfida con il Livorno – allo Stefano Lotti alle 15.

Paolo Bartalini