L’associazione Bellavista Escursioni di Poggibonsi organizza una camminata a Montemaggio. L’appuntamento è per domenica 5 marzo, con ritrovo alle 8,50 a Salceto (Poggibonsi) di fronte al distributore Esso e partenza alle 9. Secondo ritrovo in località La Villa a Monteriggioni con partenza alle 9,30. L’ escursione di Montemaggio - anello di fungaia, è la seconda tappa di quello, che in tre uscite si propone di visitare Montemaggio a 360°accedendo da tre direzioni diverse. L’escursione si snoderà fra varie tipologie boschive che ogni tanto si aprono regalando scorci sulle vallate e sulle colline circostanti. Sarà interessante la visita di casolari dove ancora abitano poche persone o altri completamente abbandonati che ci narrano di tempi andati, quando la vita in questi luoghi doveva essere assai grama. L’escursione è riservata ai tesserati Fie. I non associati potranno partecipare attivando l’assicurazione giornaliera al costo di euro cinque.

Fabrizio Calabrese