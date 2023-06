Una bomba d’acqua sulla città Allagamenti alla scuola ’Agnoletti’ Bambini spostati al piano superiore

di Laura Valdesi

Una bomba d’acqua su Siena all’ora di pranzo. E le strade sono diventate torrenti, in tutto il centro storico. Subito allagato il sottopassaggio della stazione, sono saltati i tombini e a palazzo di giustizia è andata per qualche istante via la luce, anche nelle aule mentre si celebravano le udienze. Un nubifragio che ha flagellato il capoluogo causando per fortuna pochi danni. Si sono viste scene già accadute in passato, come il torrente di acqua che ha travolto e portato via sedie e tavoli di un locale mentre il personale guardava impotente quel fiume che scendeva poi verso Fontebranda. Lo stesso è accaduto anche in altre zone del centro storico mentre le vetture, come mostrano le foto che pubblichiamo, si sono trovate alla stazione l’acqua all’altezza dello sportello. Tanta paura poi per i bambini della scuola ’Agnoletti’. Ha cominciato ad entrare l’acqua che, hanno poi verificato i pompieri subito intervenuti, ha raggiunto quasi venti centimetri al piano terra, nella zona mensa e anche nel vano ascensore di cui hanno inibito l’utilizzo. Poi hanno aiutato le maestre a trasferire i piccoli al piano superiore. Allarme anche nella scuola di via Avignone, dove si era allagato completamente il giardino, era iniziata ad entrare l’acqua che fortunatamente poi è defluita.Sul posto subito gli operai del Comune: caduta anche una pianta.