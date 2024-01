"Una bella esperienza. Spero di poterla ripetere"

Cinque mesi dopo l’Assunta: che sapore ha la vittoria?

"Che l’aveva vinto Carlo l’ho detto subito. Era un scommessa da anni quella di montarlo, eravamo sicuri del risultato. E i fatti ci hanno dato ragione. Carlo non è cascato, poi, ma l’hanno buttato giù accidentalmente. Al canape ha fatto ciò che doveva con freddezza, buonissima la partenza. Quanto a me in questi mesi mi sono goduto la vittoria con tranquillità. A volte pensi come ti comporterai se succede: ho fatto tutto il contrario! E non nascondo che ogni tanto riguardo la corsa".

Quale momento del 16 agosto è riposto nel cassetto del cuore?

"Uscita di Piazza il 13. Da brivido. Un’esplosione di persone che si è vista anche dopo la vittoria con numeri per noi mai raggiunti. Nei quattro anni di assenza dal Palio tanti giovani sono cresciuti e quanto successo (la squalifica, ndr) ci ha rafforzato. Il giorno dell’assegnazione dei cavalli una carica addosso incredibile".

Cosa ti ha sorpreso di Brigante?

"Nulla. Mi ha solo confermato ciò che pensavo: serio, di poche parole. Che non ha bisogno di essere caricato e stimolato, fa del silenzio la sua forza. Sono bastate due parole per spiegargli le strategie. L’ha eseguite perfettamente con serenità e determinazione interiore: durante la mossa l’avversaria ci ha disturbato sempre".

Il significato di questo successo nella tua vita?

"Sempre stato convinto che Carlo era un fantino da Oca. Lui di poche parole, io non tedio tanto i fantini. Sa che quando una cosa l’ho detta è scritta. Ci siamo trovati veramente bene. Credo che sia stato basilare venire in Fontebranda, vedere come viene trattato il fantino e come la Contrada lo accoglie. Il popolo appena arrivato era entusiasta. Una bellissima esperienza che spero a breve di poter ripetere".

Un altro sassolino nella scarpa?

"Tolti tutti. Ho avuto la grossa fortuna di non avere da levarli internamente alla Contrada. Credo sia fondamentale per un capitano, è la forza dell’Oca".

Che dote prenderesti di Brigante?

"La professionalità. Ho visto lui e la famiglia vivere esclusivamente per il mestiere che fa. E’ un uomo di cavalli prima e poi un fantino".

Colonna sonora di questo Palio?

"Non ho dubbi ’Titanium’"

Fatevi una promessa per luglio 2024.

"Se mi telefona lo faccio montare"

Qualcosa che ha lasciato l’amaro di cui fare tesoro?

"Se vinco il Palio non salto"

Cavalli super big ce ne saranno pochi a luglio?

"Presto per parlarne, poi bisogna vedere che Contrade escono ed eventuali rivalità".

La dote che deve avere un fantino che ti supporta e sopporta.

"Che mi sopporta? Non sono fastidioso, non ripeto mai dieci volte le cose. Poi come tutti ho un carattere".

A Zio Frac cosa dice Bernardini?

"Quando ci è stato assegnato ero molto contento. Grandissima grinta, ha la ’cattiveria’ giusta dei piazzaioli, dei cavalli leader. Ci sono potenzialmente più forti ma lo prenderei sempre".

Svela un retroscena.

"La frase che ho scritto nel giubbetto vittorioso riposto nella teca. ’Il vincitore è un sognatore che non ha mai mollato’. Nelson Mandela"

Laura Valdesi