Un workshop speciale per neonati e famiglie all’interno del museo

È una delle tante attività per bambini che si tengono in agosto al Santa Maria della Scala, questa volta dedicato ai neonati da 0 a 12 mesi di età e alle loro famiglie. Si chiama ‘Workshop Raggioverde baby’, a ingresso gratuito, ed è in programma dalle 10,30 di sabato 26. Lo spazio museale diventa un luogo di accoglienza parentale, di benessere e condivisione di esperienze dei partecipanti. Le attività dureranno un’ora, per ogni bambino potrà partecipare un solo familiare, che dovrà portare con sé un tappetino. Il workshop ha una capienza di sei persone, la prenotazione è consigliata.