Un viaggio nel mondo di Tolkien Chianciano, corso di cucina Hobbit

Tre giorni nel mondo di Tolkien. Poco dopo il Giorno di Mezzo Anno, secondo il calendario della Contea. ‘Chianciano Terra di Mezzo’ è il titolo della manifestazione che dal 30 giugno al 2 luglio porterà a Chianciano Terme studiosi, scrittori e appassionati del mondo creato dalla fantasia del professore di Oxford, scomparso cinquant’anni fa. I suoi romanzi ‘Lo Hobbit’ e ‘Il Signore degli Anelli’ hanno contribuito a creare un immaginario collettivo condiviso da generazioni di lettori, così come i vari racconti che compongono ‘Il Silmarillon’ e approfondiscono i temi mitologici del mondo di Arda. I vari appuntamenti saranno distribuiti in diverse aree, dal Parco Fucoli e Acqua Santa fino al centro storico di Chianciano. La direzione artistica è affidata a Roberta Tosi, critico d’arte contemporanea e autrice di diverse pubblicazioni dedicate a Tolkien. Dal corso di cucina Hobbit alla passeggiata notturna nei boschi del Parco ai Monti, che per l’occasione diventa la misteriosa foresta di Fangorn, fino alle mostre dedicate all’opera dello scrittore inglese, come quella di Agostino Arrivabene, tra miti, leggende e simboli, e quella di Ivan Cavini, direttore creativo del Greisinger Museum e direttore artistico di ‘Fantastika, Biennale d’arte del fantastico’. Ci saranno autori, studiosi, scrittori come Wu Ming 4, Edoardo Rialti, Davide Rondoni, Roberto Arduini, Stefano Giorgianni, Sara Taglialagamba, uniti dalla comune passione per Tolkien. Attorno allo scrittore inglese, infatti, c’è un’attenzione sempre attiva, frutto di ricerca a studio, come testimonia la pubblicazione in corso per Bompiani, per la prima volta in Italia, dell’intera opera ‘La storia della Terra di Mezzo’, curata dal figlio dell’autore, Christopher Tolkien, e originariamente uscita in inglese in dodici volumi. Tra gli appassionati non mancano confronti, a volte anche accessi, come quello generato dalla nuova traduzione, curata da Ottavio Fatica, di tre romanzi che compongono ‘Il Signore degli Anelli’. Tra gli ospiti di Chianciano, anche Pino Insegno, che ha dato voce alla versione italiana di Aragorn, interpretato da Viggo Mortensen nella trilogia cinematografica di Peter Jackson. A promuovere la manifestazione, patrocinata dall’Associazione Italiana Studi Tolkieniani, è Vivichianciano, una rete che unisce pubblico e privato, composta da oltre cinquanta società locali, ed è stata pensata per lo sviluppo di nuovi segmenti turistici per la cittadina termale. Alcuni eventi, infatti, saranno riservati a chi sceglierà di pernottare in zona. E non mancherà il corso di cucina Hobbit

Riccardo Bruni