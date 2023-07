Un tris d’assi con Rachmaninov Serata stellare per la Chigiana

Un trio stellare per un omaggio in musica a Sergej Rachmaninov negli 80 anni dalla scomparsa. Per il ciclo Legends, torna al Chigiana International Festival & Summer Academy 2023, il trio d’eccezione formato da autentiche perle del panorama della musica colta internazionale. Domani, alle 21,15, sul palco della Chiesa di Sant’Agostino, a Siena, andrà in scena ’Élégies’, serata che vedrà protagonisti, in esclusiva per la Chigiana, il violinista russo Ilya Gringolts, il violoncellista Antonio Meneses e la pianista Lilya Zilberstein, reduce dal recente grande successo in veste di solista nel Concerto per l’Italia, tenutosi in piazza del Campo lo scorso 19 luglio.

Una riedizione, quella del Trio Gringolts-Meneses-Zilberstein, nato dall’incontro dei tre grandi solisti nel quadro delle attività della Summer Academy Chigiana, di cui sono docenti e dove hanno suonato per la prima volta insieme lo scorso anno, a Siena, nell’ambito del festival chigiano 2022. Quest’anno il programma del concerto è interamente dedicato alla memoria del grande compositore e pianista russo Sergej Vasil’evic Rachmaninov (1873-1943).

Il programma si apre sulle note della Sonata in sol minore op. 19 per violoncello e pianoforte, composta da Rachmaninov nel 1901. Si tratta dell’ultima opera da camera scritta dal compositore russo che, come scrive a proposito Gianmarco Tonelli, "sembra rispecchiare quasi una metafora delle sue vicissitudini personali": una vita sofferta sul piano sia personale – la morte della sorella quando aveva appena 9 anni, l’abbandono del padre, la morte dell’amico Caikovskij – sia artistico, con il fallimento e le dure critiche incassate in occasione della prima esecuzione della sua Sinfonia numero 1 in re minore, nel 1897 a San Pietroburgo.

Fino al positivo epilogo: quel successo clamoroso ottenuto da uno dei suoi più grandi capolavori: il Concerto n. 2 per pianoforte e orchestra datato 1900. Il secondo brano in programma coinvolgerà il trio Gringolts-Meneses-Zilberstein impegnato nell’esecuzione del Trio élégiaque n. 2 in re minore op. 9. L’opera è dedicata da Rachmaninov al suo mentore e amico Caikovskij, mancato nel 1893, con l’indicazione "alla memoria di un grande artista". Un lamento struggente che si fa via via canto prima disperato, poi malinconico, infine dolce: il dolore lascia il posto al ricordo, in un’altalena emotiva costante che caratterizza l’opera fino al suo epilogo, nel terzo movimento. Informazioni: chigiana.org.

Fabrizio Calabrese