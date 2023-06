Un tesoretto in arrivo Lavori già finanziati

Un ‘tesoretto’ di finanziamenti. Sei milioni di euro di lavori in corso, otto milioni di euro di lavori che partiranno nelle prossime settimane, interventi già finanziati. La progettualità sviluppata dal Comune di Poggibonsi per accedere alle risorse della programmazione comunitaria, del Pnrr e di altri canali di finanziamento, è stata al centro di un incontro che si è svolto in municipio tra sindaco, sindacati e associazioni di categoria. "Un incontro di aggiornamento su un percorso che abbiamo fatto insieme sia sul Pnrr che sulla nuova programmazione europea – ha detto Bussagli – Una occasione per raccogliere contribuiti e riflessioni sul complesso di operazioni che interessano il territorio".

Nel riepilogare le opere pubbliche, si è parlato di edilizia scolastica con i cantieri aperti (secondo lotto Leonardo e scuole Borgaccio) e di prossimo avvio (Rodari e Pieraccini), gli investimenti per l’efficientamento energetico che si accompagnano al secondo lotto del progetto di relamping complessivo della pubblica illuminazione (1,9 milioni di euro, in partenza), i progetti per la digitalizzazione in corso, le sette operazioni di rigenerazione urbana finanziate sul Pnrr che riguardano Poggibonsi e Staggia. "Per la terza volta consecutiva – ha spiegato Bussagli - il nostro comune ha avuto accesso alle risorse della programmazione europea per un progetto dal valore complessivo di 10milioni di euro, "ABCura". Ringrazio la struttura tecnica e amministrativa del comune e i sindacati e alle associazioni di categoria per essere state partecipi di questo ulteriore momento di confronto".