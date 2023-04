Un tavolo in Regione per PayCare

Un tavolo di confronto in Regione sulla vertenza PayCare. È la richiesta della Cgil dopo la doccia fredda con cui l’azienda ha comunicato a Cgil e Cisl sullo stop alle uscite incentivate. In pratica tutte le condizioni concordate nell’accordo sottoscritto il 20 ottobre che prevedevano l’erogazione di incentivi individuali per la risoluzione del rapporto di lavoro sulla base della non opposizione al licenziamento vengono sospese. La Fiom-Cgil di Siena ritiene che "l’inasprimento dei rapporti con l’azienda, la rigidità delle posizioni da parte di PayCare e la tensione crescente che si è venuta a creare negli ultimi giorni non sia il clima migliore per giungere ad una soluzione positiva. Riteniamo opportuno che venga convocato in tempi brevi un nuovo tavolo di confronto in Regione Toscana per valutare con maggiore lucidità lo scenario futuro".