Un supercomputer da 11 milioni con i fondi Pnrr L’Università pronta a vendere capacità di calcolo

Lo ha annunciato il rettore Roberto Di Pietra, nell’intervista a La Nazione su come sarà l’Università di Siena tra tre anni, quando saranno completati i progetti finanziati anche dal Pnrr. "I progetti dovranno lasciare delle strutture capaci di camminare con le loro gambe. Noi compreremo per il nostro centro dati un high performing computer con elevatissime capacità di calcolo che sarà gestito da una fondazione privata. Erogherà servizi all’Università e ad altri enti, dal Biotecnopolo ai grandi imprese. In pratica venderà ore di calcolo".

Il supercomputer costerà 11milioni di euro di base, l’acquisto sarà finanziato soprattutto dai fondi per la ricerca, troverà spazio all’interno dei laboratori Tls, vicino al SaiHub. A gestirlo potrebbe essere proprio l’hub con il professor Marco Gori (nella foto) e Ernesto Di Iorio, QuestIt. "Il centro di calcolo partirà alla fine dell’estate - ha aggiunto il rettore -, in Toscana solo Pisa ha un supercomputer come quello che stiamo per acquistare. Nell’Italia di mezzo saremo gli unici fornitori per chiunque abbia bisogno di capacità e velocità di calcolo".