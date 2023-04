Un sostegno alle imprese senesi Fises, aiuti a 116 aziende nel 2022

Nel 2022 le pratiche erogate sono state 116, per un totale oltre 11 milioni di euro. E venticinque sono state le nuove attività avviate per un valore complessivo di 1,6 milioni di euro, undici le operazioni per investimenti in settori diversificati, per 1,3 milioni di euro. Sono alcuni dei numeri principali del bilancio della Finanziaria senese di sviluppo.

"Sono risultati – commenta il presidente della Fises Massimo Terrosi – che raccontano di una Finanziaria che mantiene una operatività di rilievo, importante, diffusa e capillare, volta a cogliere le esigenze di ciò che sta muovendo e muove nell’economia del territorio o che nasce qui conseguentemente a dinamiche nazionali. Essere partner delle imprese significa questo: essere reattivi e propositivi rispetto alle necessità che si pongono sul territorio e agli aspetti che possono stimolare lo sviluppo, sostenerlo, rilanciarlo".

Terrosi sottolinea che "vanno in questa direzione le scelte fatte nel 2022, ma anche quelle abbiamo già fatto per il 2023, con un primo stanziamento di risorse di 12 milioni di euro da destinare ai plafond in linea con le strategie condivise con i soci – continua Terrosi –. Non solo, guardando avanti ci sono anche altri progetti a cui stiamo lavorando che interessano settori centrali per l’economia di questo territorio con la finalità di favorire gli investimenti e far crescere complessivamente aziende e opportunità".

La Fises ricorda che quello appena concluso è stato "un anno impegnativo, con tante attività e necessità a cui fare carico vista la fase post emergenziale Covid e la crisi determinata dalla guerra in Ucraina".

"La Fises – prosegue Terrosi – continua la propria attività a favore del territorio. Dal 2023 lavoriamo attivamente con le imprese delle scienze della vita e dell’intelligenza artificiale grazie ad un impegno iniziale da 2,5 milioni di euro da parte di Fises e alla convenzione firmata a febbraio scorso con Toscana Life Science".

Obiettivo di questa operazione, "favorire l’accesso al credito delle imprese incubate o affiliate alla Fondazione Toscana Life Sciences così come le aziende che aderiscono alla Rete SaiHub, ovvero alla rete del ’Parco Scientifico dell’Intelligenza artificiale’, che hanno sede operativa nel territorio dove opera Fises stessa. Su tutto questo abbiamo già i primi riscontri positivi".