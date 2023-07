Un solo Palio del tutto incolore per il fantino Pisano

Con la pandemia abbiamo vissuto una sorta di nuovo dopoguerra: mi viene facile il fantino Parigi Colombini, nato a Pisa, corre in piazza con il nome di Pisano. Può dire di vivere un momento particolare della storia paliesca: si tratta infatti della prima carriera dopo la interruzione bellica del secondo conflitto mondiale. La Tartuca segna questo debutto ed il cavallo è Dora: gli anni del conflitto portano ad una successiva nuova generazione di fantini. Infatti troviamo ben cinque esordienti per questo ritorno sul tufo, fra cui uno spazzino, uno studente e uno stalliere. La posizione alla mossa non è male per Pisano, il secondo posto, ma dopo il primo annullamento ecco che la partenza è per qualche altro davvero bruciante e resta indietro anche per la palese inesperienza. Tenta un recupero ma davanti ci sono troppi big, fra cui Folco e Tripolino nella Giraffa con la sorpresa Renzino nella Lupa, che poi con Mughetto andrà a cogliere questa storica vittoria, portandosi in Vallerozzi il cencio di Bruno Marzi. Così Pisano esce di scena e lo farà in modo definitivo dalla piazza del Campo. Scomparirà nella sua Pisa nel settembre del 1992, quando a Siena si parla ancora delle vittorie dell’Aquila e del Drago dell’annata paliesca.

Massimo Biliorsi