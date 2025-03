Un sabato sul proscenio mondiale

Anche per una città conosciuta da secoli nel mondo come Siena, una doppia vetrina internazionale nello stesso giorno è sempre da apprezzare. Sabato l’arte e lo sport porteranno il nome della nostra provincia e del nostro territorio su una doppia ribalta. Mentre a Londra si aprirà al pubblico ’Siena, The rise of painting’ - seconda tappa dopo il Metropolitan Museum di New York -, da queste parti si terrà una delle grandi classiche del ciclismo, quelle Strade Bianche che saranno proiettate in mondovisione e porteranno peraltro migliaia di amatori sugli stessi percorsi il giorno dopo. Un’occasione doppia per ricordarci, una volta di più, che le nostre meraviglie hanno un palcoscenico planetario.