Un reading a tre voci. Protagonista la poesia nella Sala Set del Teatro Politeama di Poggibonsi, sabato 18 febbraio alle 17,30 con la partecipazione di Esmeralda Chesi, Massimo Pomi, Marco Brogi. L’associazione La Scintilla ha organizzato l’evento (ingresso libero) insieme con Disco Shop Mondadori Bookstore. Sarà Claudia Corti a introdurre gli autori e a coordinare gli interventi. Esmeralda Chesi ha da poco dato alle stampe "Dove nasce la sorgente" (Kimerik edizioni), un percorso in versi nel quale la ricerca della parola poetica cammina di pari passo con quella esistenziale. "All’inizio del suo viaggio - si legge nella presentazione - i versi sono come brevi rasoiate" da parte di Esmeralda Chesi, che nel 2011 e 2012 ha frequentato la Scuola Holden acquisendo la tecnica di scrittura. Massimo Pomi, insegnante e preside, autore di saggi e romanzi, è approdato da qualche tempo pure alla poesia. "Inchiostro in acqua" per le edizioni Città del sole, sua terza silloge poetica, raccoglie haiku ed epigrammi di eguale struttura metrica. Quindi il nostro collega Marco Brogi. Giornalista, autore di testi di canzoni anche per musical, ha pubblicato "Poesie scritte in treno" e "Il paese inCantato", oltre al romanzo "Le tre lune". Nell’occasione Brogi accompagnerà il pubblico alla scoperta di una selezione di versi inediti racchiusi sotto il titolo "Saremo tutti assolti, se ruberemo giri d’infanzia ai giostrai".

Paolo Bartalini