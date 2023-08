Un quartetto speciale di maestri La Chigiana e il concerto delle stelle

Sarà la Chigiana a mettere in note ‘Calici di Stelle’, con il concerto organizzato al Teatro dei Rozzi che andrà in scena stasera a partire dalle 21,15. Un’occasione, quella della notte di San Lorenzo, per celebrare i 90 anni del maestro Bruno Giuranna, violista e direttore d’orchestra, per anni docente alla Accademia Musicale Chigiana.

Il concerto rientra nell’ambito del programma della Chigiana International Festival & Summer Academy 2023 della Fondazione Accademia Musicale Chigiana. Sul palco si esibiranno Salvatore Accardo (violino), Bruno Giuranna (viola), Antonio Meneses (violoncello) e Bruno Canino (pianofrote), che eseguiranno il ‘Quartetto n.1 in sol minore K 478’ di Wolfgang Amadeus Mozart e il ‘Quartetto n.1 in sol minore op.25 n.1’ di Johannes Brahms.

Il concerto seguirà altri due appuntamenti del Festival che si terranno in giornata, entrambi a Palazzo Chigi Saracini: il concerto del corso di contrabbasso tenuto dal docente Giuseppe Ettorre, con Pierluigi Di Tella al pianoforte, e il concerto del corso di oboe tenuto da Christian Schmitt accompagnato dal piano di Alessandra Gentile. In attesa poi del grande evento di domani sera, alle 21,15 ai Rinnovati, con Nicola Piovani al pianoforte e le immagini dei disegni di Milo Manara nel concerto in memoria del quarantesimo anniversario della scomparsa di Artemio Franchi.