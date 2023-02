"Un punto da recuperare, tre gare per farlo"

Zbigniew Bartman è arrivato a Siena per sostituire l’infortunato Pinali. Subito un ottimo esordio contro Padova, poi l’infortunio al polpaccio, l’assenza con Modena, il recupero per Taranto. Adesso, contro Civitanova, serve il suo apporto: "Sto abbastanza bene. È un momento di sofferenza, sono stato fermo tre settimane, a Taranto non ero al cento per cento, il viaggio di ritorno è stato lungo. Il corpo sente queste cose".

Cosa rimane nella mente dopo il ko di sabato?

"Nonostante la sconfitta abbiamo preso un punto molto importante, soprattutto rimaniamo a breve distanza da chi è davanti. Siamo andati a Taranto per vincere e speravamo di farlo, da tre punti o da due. Eravamo un set pari e avanti 16-13 nel terzo, potevamo vincerlo e chiuderla al quarto. Abbiamo sprecato quell’occasione, loro sono rientrati. Nel quarto abbiamo recuperato noi da cinque punti di svantaggio, ci hanno messo sotto pressione, lì abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai. Altre squadre avrebbero mollato sull’8-3, abbiamo messo il cuore in campo e siamo andati al quinto".

Lì cosa è successo?

"Al tiebreak abbiamo commesso troppi errori, anche io ho perso un po’ la testa. È un set corto, se non riesci a giocare al massimo gli avversari scappano".

Che finale sarà?

"Nelle prossime tre partite si può fare di tutto: abbiamo spazio per fare i punti e salire in classifica. Posso promettere che andiamo in campo a combattere senza mollare. Noi ci crediamo, abbiamo un solo punto da recuperare, ci proveremo nelle tre gare che mancano".

Che squadra è Civitanova?

"Di alto livello, sono i campioni d’Italia in carica, anche se hanno cambiato diversi giocatori. Ne hanno comunque di molto forti che possono girare la partita in ogni momento con un turno di battuta o mettendo a terra palle difficilissime".

La chiave del match?

"La partita in casa con Padova abbiamo giocato molto bene al servizio, 11 ace e 11 errori. Nelle due trasferte la battuta non ha funzionato, solo tre ace. Molto difficile vincere senza servire al meglio, giocare in casa secondo me è importante per quello".

Com’è arrivato a Siena?

"La domenica ho cambiato agente, il lunedì quello nuovo mi ha detto di stare pronto perché c’era un’opportunità doppia di venire in Italia. L’altra era Taranto. Potevo giocare sabato con un’altra maglia".

Stefano Salvadori