Un progetto per la sostenibilità delle imprese

Martedì alle 10.30 presso la sede delegazione di Siena di Confindustria, in via dei Rossi n.2 si terrà il lancio del progetto per l’impresa sostenibile organizzata da Confindustria Toscana Sud in partnership con Santa Chiara Next - Spin-off dell’Università di Siena e Banca Tema.

Il progetto prevede la messa a disposizione delle imprese associate di uno strumento gratuito di autovalutazione che supporta le imprese stesse nella transizione verso la sostenibilità ambientale, economica e sociale (ESG). Lo strumento permette alle imprese associate che vorranno avvalersene di ottenere una valutazione sulla propria performance di sostenibilità ottenendo un primo certificato di score con le indicazioni di possibili azioni da intraprendere per raggiungere lo status di impresa totalmente sostenibile.