Un premio per Mario Belli L’artista e maestro vince il ‘riCOLLEgato dell’anno’

È Mario Belli il riCOLLEgato dell’anno per il 2022. Si svolgerà il 21 maggio alle 18 la cerimonia di consegna del premio. Artista e maestro Mario Belli una colonna portante dell’identità colligiana legata alla sua fame nel mondo, la lavorazione del cristallo. La premiazione si svolgerà presso la sala delle cerimonie del Municipio di Colle. Seguirà il rinnovo delle tessere dell’associazione RiCOLLEghiamo. In data 6 gennaio il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato il nome del vincitore della quinta edizione, assegnando a Mario Belli. "In 70 anni di attività – spiega nelle motivazioni del premio l’associazione – Belli ha contribuito ad elevare la molatura del cristallo in arte eccelsa, scrivendo la storia dell’artigianato della sua città, facendola brillare con la realizzazione di pezzi artigianali unici in cui il cristallo si fonde con la pazienza, la disciplina, la fatica, ma soprattutto, l’amore per questa arte". La natura del premio, come affermato dalla stessa associazione, vuole essere uno stimolo a continuare nell’impegno, nella passione e nell’amore per la città, la concessione ed assegnazione corrisponde alla fattiva opera svolta nell’interesse, valorizzazione e bene della città di Colle attraverso la promozione della sua immagine, cultura, storia e tradizioni. Di fatto i vincitori delle precedenti edizioni sono stati Meris Mezzedimi, l’associazione La Scossa, Duccio Santini ed Irene Siragusa. Saranno, inoltre, invitati alla cerimonia tutti e quattro i precedenti riCOLLEgati a cui consegneremo il distintivo (spillette) riCOLLEgato con il disegno realizzato da Duccio Santini. "Colle è anche questa – afferma il presidente dell’associazione RiCOLLEghiamo, Domenico Ponticelli – una comunità composta da persone, donne e uomini che portano sulle loro spalle una storia e, quindi, un’identità. La nostra associazione, attraverso questo premio, si è posta nell’ottica di poter sottolineare chi sono quei soggetti, singoli o gruppi, che hanno deciso di creare dei legami all’interno della città, rendendola non solo migliore, ma cercando di valorizzarla al meglio". D’altro canto Mario Belli, rappresenta non solo una parte della città, ma un’idea di Colle che non deve assopirsi, ma che con vigore e passione vive ogni giorno.

Lodovico Andreucci