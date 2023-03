Un posto sicuro per i ragazzi

Le catechiste dell’Oratorio che abbiamo intervistato cercano di instaurare un rapporto basato sulla fiducia reciproca con i ragazzi per aiutarli in caso di difficoltà e problemi personali. "Ridere, scherzare e divertirsi può aiutare a superare un momento di sconforto", queste sono state le parole dette dalla catechista; "Qui passiamo il tempo in compagnia, accogliendo tutti e senza giudicare nessuno, in modo tale da far sentire i ragazzi a casa". L’oratorio è un posto sicuro dove, attraverso numerosi consigli, si riesce a superare i propri problemi.

Abbiamo poi intervistato un ragazzo che da molti anni appartiene al gruppo degli Scout di Siena. "Gli Scout offrono sicuramente momenti di svago che possono aiutare a non pensare ai propri problemi personali e farti tornare il sorriso", dice Alessandro. Per esempio un suo amico ha vissuto un brutto periodo a causa della separazione dei suoi genitori, tanto da sentirsi poco compreso e isolarsi dagli altri; il gruppo Scout non lo ha lasciato solo, standogli vicino e aiutandolo ad esprimere i propri sentimenti e ad affrontare le sue difficoltà.