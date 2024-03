"Un posto sicuro dove socializzare e studiare"

Adele e Veronica sono le bibliotecarie che hanno accolto i ragazzi e li aiutano a gestire lo sportello per due ore al mese.

Che significato ha per la biblioteca ’Ti consiglio un libro’?

"La biblioteca ha da sempre proposto laboratori per le scuole e soprattutto per le primarie. Il fatto di aver coinvolto così attivamente, a partire dallo scorso anno, anche le scuole secondarie di primo grado ha un profondo valore, perché un conto è prendere in prestito un libro scegliendolo dagli scaffali e un altro è vederlo consigliare da chi lo ha letto, e in particolare da ragazzi e ragazze appassionati".

Cosa vi ha spinto a supportare la nascita dell’iniziativa?

"L’obiettivo principale era far avvicinare i ragazzi alla biblioteca e farli affezionare a questo luogo, che possono considerare un posto sicuro dove socializzare, studiare e, grazie anche allo sportello, far crescere una comunità di lettori".

Lo sportello gestito dai ragazzi migliori la qualità dei servizi?

"Sicuramente: anche se cerchiamo di essere sempre informate e teniamo a mantenere il contatto con le novità e gli interessi di tutte le fasce di età, non sempre riusciamo a essere aggiornate. Grazie a questo progetto possiamo guardare da un punto di vista diverso la letteratura per ragazzi".

Pensate che il gruppo di ragazzi allo sportello disturbi gli altri?

"Nella biblioteca comunale c’è sempre un po’ di rumore: lo spazio non è molto ampio, ma ci teniamo a che la biblioteca sia un posto di socialità, quindi il brusio viene tollerato. I ragazzi, anche se vivaci, si sono sempre comportati in modo educato e corretto.