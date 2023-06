Un posto nuovo per i pakistani L’ex scuola di Montalbuccio pronta ad accogliere i migranti

Arriverà oggi la conferma dell’accordo tra Comune, prefettura, Curia e Caritas sullo spostamento della ventina di migranti pakistani che da un anno traslocano da un parcheggio all’altro. Una soluzione condivisa, che vedrà i richiedenti asilo, accampati nel parcheggio Il Duomo in San Marco spostarsi nell’ex scuola di Montalbuccio, in attesa di una sistemazione definitiva, per evitare problemi durante i giorni di Palio e garantire il normale svolgimento della vita contradaiola nella Chiocciola. Il via di tutte le parti in causa dovrebbe arrivare in mattinata; lo attende l’assessore ai servizi sociali Micaela Papi, dopo aver individuato la sede che negli scorsi mesi ha ospitato i profughi ucraini e che ora è pronta ad accogliere i pakistani. Che potranno finalmente allontanarsi dalla situazione di degrado e dalle scarse condizioni igieniche rilevate nei sopralluoghi.

In ogni caso, l’accordo non prevede la creazione di un nuovo centro d’accoglienza straordinario, ma di utilizzare una struttura che si è già dimostrata capace di ospitare migranti trovatisi in mezzo alla strada. Una questione che si trascina dall’estate del 2022, quando l’emergenza migranti era scoppiata a Siena insieme al rischio sanitario, arginata dalla catena formata tra volontariato e Caritas. Dopo le numerose segnalazioni, fra cui quella della Contrada di San Marco, l’amministrazione guidata da Nicoletta Fabio – gli assessori alla sicurezza Enrico Tucci, alla sanità Giuseppe Giordano, oltre alla stessa Papi - aveva visitato il parcheggio per tastare con mano la situazione, osservando come i cittadini extracomunitari avessero trovato riparo su almeno tre piani del parcheggio. Sicurezza, assistenza socio-sanitaria, prevenzione di criticità: requisiti mancanti e che hanno fatto propendere Comune e prefettura per uno spostamento rapido dei profughi, il cui stato versava ormai in situazioni di disagio fisico e sociale. La situazione, molto simile a quella osservata nella scorso inverno nel parcheggio della stazione, avrebbe potuto creare criticità nei confronti dei profughi stessi, ma anche di quei residenti, cittadini, contradaioli e turisti che vivono quotidianamente la zona, specialmente in un periodo durante il quale l’utilizzo della struttura cresce come nei giorni di Palio.

Andrea Talanti