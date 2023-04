Un ponte da 7 milioni di euro Chianciano, lavori a inizio 2024

di Anna Duchini

Non c’è alcuna certezza sulla data di riapertura del ponte viario di Chianciano Terme, ma l’assessore Damiano Rocchi ha annunciato un passaggio importante. I professionisti incaricati concluderanno entro il secondo semestre 2023 il progetto esecutivo , mentre quello definitivo arriverà entro questo mese e a seguire la richiesta di convocazione conferenza dei servizi finalizzata a ottenere tutti i necessari pareri come il paesaggistico, idrogeologico, genio civile.

"Anche se l’intervento rientra nell’accordo quadro stipulato tra Anas e ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – afferma – e quindi si potranno ridurre le tempistiche di affidamento dell’appalto, ad oggi non è ancora possibile avere una data precisa per l’avvio formale dei lavori, ma se non vi saranno particolari intoppi, è verosimile poter ipotizzare la cantierizzazione dell’intervento a partire da gennaio 2024".

Quel ponte è chiuso dall’agosto 2018 e sappiamo che il nuovo viadotto Ribussolaia ha un progetto previsto e stimato in un importo di 6,8 milioni di euro, che prevede la completa demolizione della struttura esistente e la ricostruzione di un nuovo viadotto con struttura in acciaio, con impalcato orizzontale di lunghezza di circa 270 metri impostato su cinque campate (di cui la centrale di 70 metri e le laterali di 45,55 metri) e di larghezza pari a 12 metri in cui troveranno localizzazione il piano viabile e due corsie laterali pedonali e ciclabili ciascuna di 1,5 m di larghezza.

"A dicembre 2022 si è conclusa la necessaria campagna di monitoraggio geomorfologico – spiega Rocchi –, indagine inderogabile e obbligatoria i cui risultati sono stati valutati. Anche in virtù di questi adesso è in fase di dimensionamento e verifica il sistema fondale, che rappresenta uno degli aspetti principali del redigendo progetto esecutivo necessario per la cantierizzazione dell’intervento".

Proprio in questi giorni "abbiamo avuto formali interlocuzioni con la struttura tecnica di Anas, in particolare il responsabile unico del tratto viario e relative infrastrutture, al fine di avere aggiornamenti in merito al percorso – dichiara l’assessore della giunta Marchetti –. Il viadotto della Ribussolaia, lo ricordiamo, fu costruito dal 1963 al 1966, è stata ed è un’opera viaria determinante per la cittadina termale perché ha consentito al traffico in transito di non dover attraversare l’area termale e di non portare sovraccarico nell’area delle sorgenti. Nel 2004 furono costruiti nuovi elementi con calcestruzzo ad alta durabilità e con l’obiettivo di consolidare la struttura. Adesso la demolizione per una rinascita".