Un piccolo paese e un vero amore Ulignano combatte per la sua scuola

di Marco Brogi

Un paese e la sua scuola: un amore senza fine. Il paese in questione è Ulignano, un migliaio di anime in tutto, che quando alla scuola materna e elementare serve qualcosa, compresi i soldi per portare avanti qualche progetto o per comprare materiale didattico, non esita a mettere una mano sul cuore e l’altra al portafoglio. A Ulignano tutti, ma proprio tutti, anche quelli che non hanno figli o nipotini, danno una mano alla loro scuola, quando c’è bisogno. E’ proprio per questo che genitori e insegnanti hanno fondato un’associazione che durante l’anno si fa promotrice di vari eventi a sostegno della scuola del paese. Il più recente è la Festa dei Fiori, colorata e allegra come solo le feste dei bambini sanno essere. E’ una bella storia, quella che ci racconta una delle insegnanti, Noemi Tabani, anche a nome delle sue colleghe. "Questa festa è arrivata alla settima edizione ed è nata dalla collaborazione tra genitori e docenti, che 11 anni fa hanno creato l’Associazione della scuola di Ulignano. Un’associazione partita con lo scopo di aiutare la scuola a organizzare le feste e che si è talmente radicata nel territorio al punto da intervenire immediatamente tutte le volte che abbiamo bisogno di qualcosa. Il 6 giugno, per esempio, l’associazione ci darà una mano nel montaggio e smontaggio del palco per lo spettacolo di fine anno scolastico". La maestra Noemi, come la chiamano i suoi alunni, ci racconta l’ultima parte di questa bella favola. "Ogni classe, per la Festa della Mamma, ha creato un regalo per la mamma, mentre noi maestre abbiamo preso delle piante dal vivaio Malquori a Poggibonsi e le abbiamo messe in vendita. E parecchi abitanti di Ulignano le hanno comprate, contribuendo alla causa. Anche il sindaco di San Gimignano ha partecipato alla nostra festa, prima di andare ad inaugurare il campo da calcio a 5. Nella Festa dei Fiori ci ha aiutato anche un’altra associazione "Mondi Aperti", che si occupa di laboratori e iniziative per i bambini". Il 6 giugno, per la tradizionale festa di fine anno scolastico, la gente di Ulignano e la scuola saranno ancora insieme, uniti, a remare dalla stessa parte. Il paese ci tiene molto alla sua scuola e anche la scuola ci tiene molto al suo paese. Un matrimonio che non conosce crisi e viaggia vento in poppa verso il futuro.