"Un piano da 53 milioni per l’economia circolare"

Alessandro Fabbrini ha lasciato in eredità al neopresidente di Sienambiente Tiziano Scarpelli un piano industriale con investimenti per 53 milioni di euro in 5 anni: la mission è rinnovare l’intero sistema impiantistico di smaltimento, lavorazione e riciclo dei rifiuti a servizio della provincia di Siena. Il fine è il compimento dell’economia circolare, che darà benefici ambientali, economici e occupazionali.

Quali sono gli investimenti previsti e a quali impianti?

"Il più importante - risponde il presidente Scarpelli - è il revamping di Pian delle Cortine, per 25 milioni di euro: i lavori sono iniziati a ottobre e dovrebbero essere completati entro l’anno. Andiamo a reimmaginare il trattamento dei rifiuti in un percorso di economia circolare: nuove linee dell’organico e compost, separazione di carta e cartone. Tutto grazie all’introduzione di tecnologia per migliorare il trattamento della raccolta differenziata multimateriale e ridurre i conferimenti in discarica fino al 5%. Nell’impianto è prevista la realizzazione di una sezione di digestione anaerobica dell’organico; il compost ottenuto ha un’elevata qualità che lo rende adatto all’impiego in agricoltura. Qui entra in gioco l’area di smaltimento Poggio alla Billa ad Abbadia San Salvatore".

La discarica ampliata ora?

"E’ stata inaugurata lo scorso luglio. L’ampliamento è stato autorizzato fino a 750mila metri cubi, soluzione ottima di prossimità per i rifiuti della provincia, non riutilizzabili, per i prossimi 25 anni. Un investimento da circa 4,5 milioni di euro. E parte dell’area sarà avviata ad economia agricola, ovvero, grazie al nostro compost, impianteremo alberi di nocciole. A dimostrazione prima di tutto che la corretta gestione dei rifiuti produce un beneficio ambientale. Poi c’è in vista un accordo, da stipulare, con aziende produttrici di cioccolata, filiera già presente nel Viterbese ad esempio: Novi, Loacker e Ferrero (Nutella), che finora hanno concentrato la produzione in Turchia, stanno rientrando e facendo grandi investimenti. Su questa strada può uscirne un risvolto economico e anche occupazionale".

La frazione indifferenziata?

"Va al termovalorizzatore di Poggibonsi, pienamente operativo e all’avanguardia. Con questi impianti la provincia è autonoma. Infine ci sono le discariche dismesse da monitorare: ne abbiamo tre, Torre a Castello, Sinalunga e Abbadia San Salvatore, che dopo la chiusura per 25 anni continuano a produrre gas metano, recuperabile e riutilizzabile, e percolato invece da smaltire".

Vi toccano fondi Pnrr?

"Una nostra partecipata al 60%, Semia Green, si è aggiudicata un finanziamento per la realizzazione di un impianto di riciclo di pannelli fotovoltaici che nascerà ex novo a Rapolano".

Paola Tomassoni