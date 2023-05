Un patto per i beni comuni Turismo, arte e musica lungo il percorso storico

È in dirittura di arrivo la proposta dell’associazione RiColleghiamo di un patto di collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni con la creazione dell’Orto d’arte. "Nell’ambito dei progetti tesi alla valorizzazione della nostra città da un punto di vista culturale, sociale e turistico – afferma il presidente dell’associazione, Domenico Ponticelli – un anno fa come oggi abbiamo proposto un patto di collaborazione per la cura, la rigenerazione dei beni comuni e l’utilizzo di spazi urbani, una delle nostre mission sin dalla fondazione nel 2017".

"In questo solco – continua Ponticelli – abbiamo chiesto al Comune di Colle di poter curare e gestire lo spazio verde sottostante il Baluardo, per valorizzare e vivacizzare la Costa con iniziative che si svolgeranno nel predetto spazio verde, ma anche lungo alcuni tratti de La Costa e che abbracceranno varie forme d’arte: esposizione di arte figurativa, installazioni di arte contemporanea, presentazioni di libri, piccoli eventi musicali senza amplificazione (questa vorremmo che fosse la regola per qualsiasi evento) nel rispetto dei luoghi e delle persone". Il tutto nel perimetro di un progetto più grande, che dall’associazione è stato denominato ‘non COSTA nulla’.

"Il nome – continua Ponticelli – è prima di tutto uno stimolo a frequentare e percorrere questa storica strada colligiana, irta e impegnativa, ma di grande impatto paesaggistico e panoramico. È, però, anche un’indicazione perché le attività ricreative, di promozione e di arte, che in essa si svolgeranno, saranno gratuite per chi la percorrerà". D’altro canto in molte città esistono o vengono create delle attrattive turistiche sfruttando monumenti e strade o vie storiche e i turisti sono molto incuriositi da queste proposte. "Nasce così – conclude Ponticelli – la necessità di rendere ancora più appetibile e bello questo percorso storico, fornendo tutte le indicazioni di ciò che potranno ammirare oltre la via, accedendo prima al Castello e poi al Borgo, ma anche verso il Piano. L’area sarà ovviamente a disposizione non solo della nostra associazione, ma per chiunque vorrà avvalersene, nel rispetto del patto di collaborazione. Nell’occasione vogliamo ringraziare il Comune di Colle, anche nella persona del sindaco e degli assessori, per aver accolto la nostra proposta".