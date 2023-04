Un patto in cinque punti per Castagnini

Il richiamo storico è al manifesto con cui veniva fondato nel 1919 il Partito popolare: ’Patto per Siena libera e forte’. Quello più immediato è a un passaggio di testimone: "Sono qui nel segno della continuità con l’attuale governo della città e Massimo Castagnini è l’unico vero amministratore che può garantirla". Così il sindaco Luigi De Mossi ha tenuto ufficialmente a battesimo la lista che porta il suo nome, con quei cinque punti programmatici sottoscritti da lui e dal candidato di coalizione. Nel manifesto in cinque punti si parla di: "Priorità a bambini e ragazzi, turismo dodici mesi l’anno, il patrimonio immobiliare va recuperato e rivitalizzato, Comune forte con la Regione per promuovere la sanità, Grandi progetti da presentare in cento giorni e chiudere in cinque anni".

"Chi vi parla – ha detto De Mossi – è stato in grado di cambiare la storia della città cinque anni fa e ora ha dimostrato di saper fare un passo di lato. Di Castagnini ho saputo apprezzare in questi cinque anni le capacità manageriale alla guida di Sigerico. Nella mia lista ci sono tante persone valide inserite nel mondo del lavoro, posso garantire che nessuno di loro mi ha mai chiesto niente, né un assessorato né una nomina né un posto di lavoro. Per qualcun altro non so se è così".

Castagnini ha rilanciato l’idea di un utilizzo della Fortezza h24. "La scelta di questo luogo per la presentazione non è casuale – ha detto –, vorremo che fosse sfruttata ancora di più di giorno e soprattutto che potesse essere utilizzata di notte come luogo del divertimento, nei suoi immensi spazi interni".

