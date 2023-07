Un Palio per cuori forti: tre coppie di rivali La sorte bacia Tartuca, Chiocciola e Giraffa

di Laura Valdesi

SIENA

La sorte si è divertita come sempre a mettere lo zampino nelle cose del Palio. Prima ha cancellato con due uscite fortunate le Carriere di squalifica della Civetta che così nel 2024 sarà al canape sia a luglio che ad agosto. E poi ha deciso che per rendere più accattivante l’Assunta ci dovesse essere un’altra coppia di rivali: Tartuca e Chiocciola. Già presenti a luglio. Non solo: la dea bendata dà un’altra chance alla Giraffa che ha perso il suo priore Raffaello Ginanneschi e, con il cuore gonfio di affetto, vorrebbe dedicargli una vittoria. Dunque il canape del 16 agosto vedrà Torre, Bruco, Drago, Pantera, Oca, Aquila, Istrice e le tre estratte ieri, nell’ordine Tartuca, Chiocciola e Giraffa. Non potrà tentare il cappotto la Selva che, vittoriosa a luglio, era in Piazza ieri con il Drappellone ad attendere l’estrazione. Come il Bruco, raccolto davanti al Comune e già sicuro di correre: il capitano Federico Cappannoli esordirà.

Nonostante il caldo, è stata la solita esplosione di contradaioli in Piazza. Un pizzico di mestizia aleggiava però per il grave lutto che ha colpito la Chiocciola. Paolo Gozzi, 49 anni, è infatti morto venerdì scorso a seguito di un incidente stradale e oggi sarà effettuata l’autopsia. Il priore Marco Grandi ha invitato i chiocciolini ad attendere nel rione l’estrazione, solo lui e il capitano erano infatti presenti davanti al Comune. Entrambi commossi per quello che hanno letto come un ’segnale’ (vedo articolo a pagina 3), quando la bandiera è stata esposta al nono posto. Il feretro di Gozzi sarà portato nell’oratorio di San Marco appena la salma verrà restituita alla famiglia dalla procura.

La prima bandiera esposta, dopo che quella della Civetta è stata messa al secondo ordine di trofore, è stata della Tartuca, accompagnata da un boato alla Costarella. "Ci volevamo essere, il capitano mi ha detto che dovevo andare io. Si riparte", dice il mangino Luigi Ciofi uscendo dal Comune. Si è estratto da solo, cosa che la Tartuca ha fatto altre cinque volte, sempre ad agosto (l’ultima nel 2000), mai vittoriose. "Ho mandato Luigi – dice più tardi il capitano di Castelvecchio Niccolò Rugani – perché ha detto che se la sentiva di uscire primo. Sono contento di avere un’altra opportunità, non sarò più esordiente. Anche la Chiocciola è uscita? Sì, l’ho visto". Confessa poi "che a colpo d’occhio sarà un Palio molto più difficile di quello di luglio. Anche per Tittia? Questo devi chiederlo a lui". A proposito di giubbetti: sono iniziati i primi rumors. A partire dalla possibilità che Scompiglio indossi il giubbetto del Bruco. Certo è che il fantino ha più porte aperte fra cui Torre e Giraffa, la Chiocciola, il Drago. Scenario diverso anche per Gingillo, buono il rapporto con il Bruco dove ha tra l’altro debuttato. Ci sono poi Torre e Chiocciola, sicuramente la Pantera. E Tittia? Sarà un palio complicato perché la decima vittoria gli ha attirato molti strali. Ha comunque una bella rosa di opzioni, anche se Aquila, Tartuca e Oca corrono con la rivale in Piazza. Potrebbe puntare sull’Istrice che è senza avversaria, Drago e Giraffa non gli chiuderebbero certo la porta, come il Bruco stesso.

Tornando all’estrazione, saltano dunque l’annata Leocorno, Lupa e Valdimontone. E rompono il tabù dell’estrazione negativa il 9 luglio – non erano mai uscite – Chiocciola e Civetta. La prima è addirittura al sesto Palio consecutivo.