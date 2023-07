Un palco su Piazza Grandi e piccoli, i volti e i canti dei dieci popoli

La colorata sequenza dei palchi, i cori, il divertimento in Piazza sono alcuni degli elementi che si perdono, quando il maltempo costringe a far saltare una o più prove. Accanto al tema fondamentale legato alla preparazione di cavalli e fantini, al maturare delle strategie paliesche, all’adattamento soprattutto dei nuovi barberi, è l’elemento popolare quello che viene a mancare, per i grandi come per i piccoli. Quella gioia di partire dal proprio rione dietro al cavallo, intonare le proprie canzoni per poi raggiungere il Campo e qui sistemarsi nei palchi ormai tradizionalmente appannaggio delle diciassette consorelle.

E poi, come abitudine da alcuni anni a questa parte, il palco del Comune riservato ai gruppi piccoli delle dieci Contrade che corrono, dieci spicchi immediatamente riconoscibili dai colori di magliette e fazzoletti.

Negli ultimi tempi questo schieramento di piccoli riceve anche un bellissimo omaggio da parte del drappello dei Carabinieri a cavallo, che rende loro i propri onori prima della prova generale. Un omaggio allo spirito genuino dei bambini e alla loro voglia di partecipazione alla Festa. Un peccato essersi persi tutto questo ieri sera e chissà anche oggi come andrà a finire.

Restano comunque, per ora, le immagini della mattina della Tratta e delle prime due prove a testimoniare la partecipazione dei popoli delle Contrade, sui palchi intorno all’anello di tufo. Gli acquazzoni ripetuti di ieri hanno spento presto la possibilità di disputare la terza prova, con la bandiera verde esposta nel primo pomeriggio alle trifore di Palazzo pubblico.

A essere popolati sono così rimasti i rioni, le società di Contrada, i locali lungo le strade dove si sono rifugiati i contradaioli soprattutto nei momenti in cui la pioggia si è fatta più intensa.

Oggi l’attesa è per capire se si potrà tornare regolarmente a disputare almeno la prova generale, o se si andrà direttamente al giorno del Palio, con la possibilità di correre la sola provaccia. Quando però, di norma, i palchi non sono così pieni, perché il peso dei tre giorni e l’ora tarda della cena della prova generale si fanno sentire.

O.P.