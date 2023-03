Un PalaEstra bollente per trascinare la squadra e tornare a giocare tra le mura amiche

Stasera servirà anche l’apporto del pubblico. È l’ultima partita di regular season tra le mura amiche, c’è bisogno di un palasport bollente per trascinare la squadra ad una partita che potrebbe rivelarsi decisiva.

Non è stato un anno fortunato per orari e temperature, ma l’importanza della sfida in programma va oltre ogni considerazione. Serve un palazzo tappezzato di biancoblù per trascinare i ragazzi al successo. Sarà l’ultima per questa stagione al Palaestra?

Ovviamente in casa biancoblù si spera di no. La formula del campionato prevede infatti che le squadre piazzate dal nono all’undicesimo posto disputeranno un girone da sei giornate (quattro partite per ogni squadra) per qualificare la migliore al playoff per il quinto posto, che mette in palio un posto in Europa. Se l’Emma Villas dovesse centrare la salvezza avrebbe quindi altre due partite casalinghe, presumibilmente contro Padova e Cisterna, le squadre che in questo momento occupano la nona e la decima posizione della graduatoria. Si gioca dal 19 marzo al 12 aprile.