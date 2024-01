Un paese vestito di rosa. A cento giorni dal Giro

A cento giorni dalla partenza del 107esimo Giro d’Italia, ieri sera, giovedì 25 gennaio, Rapolano Terme si è tinto di rosa per dare il via al conto alla rovescia che porterà la corsa ciclistica nelle Crete Senesi sabato 9 maggio. L’iniziativa ‘L’Italia in Rosa’, coordinata da Rcs, ha illuminato monumenti e luoghi simbolo in tutte le città che accoglieranno le tappe della manifestazione.

A Rapolano Terme è stata scelta la strada che porta al Castello di Modanella come omaggio alla tappa che andrà da Viareggio a Rapolano Terme con un percorso di 177 chilometri, di cui 11 chilometri di strade bianche nel cuore delle Crete Senesi. Luce rosa anche sul palazzo comunale per dare ufficialmente il via al conto alla rovescia per il 107esimo Giro d’Italia, un appuntamento molto sentito per il tiroro della grande kermesse ciclistica nelle terre di Siena.