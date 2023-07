Un paese dona soldi alle Scotte "Grazie per aver curato le gemelline Daria e Sofia"

di Elena Marmugi

Due che diventano quattro. In un giorno la vita di Simona è Sauro è cambiata, per amore e con amore. Daria e Sofia sono le “altre due” piccole protagoniste di questa storia. Hanno un anno di vita ma, a raccontarlo tappa tappa, sembrano molti di più. Perché in questo tempo le bimbe hanno già visto diversi reparti ospedalieri e un numero imprecisato di specialisti. Il 29 maggio di un anno fa Simona inizia il suo viaggio da Badia a Ruoti (piccolo borgo nell’entroterra aretino) verso le Scotte, dove ha dato alla luce Daria e Sofia. "Da lì è stato tutto molto veloce e confusionario – racconta la giovane mamma – da che ero incinta mi sono ritrovata con le bambine in Terapia intensiva neonatale. Mi è sembrato un attimo eterno".

E ancora: "I professionisti che si sono presi cura di noi nella Terapia intensiva e subintensiva neonatale ci hanno fatto sentire al sicuro, sempre – continua –. E quando la vita ti impone di attraversare un percorso così complesso, sentirsi al sicuro è qualcosa di inspiegabile e miracoloso. Per questo vogliamo mandare un messaggio di grande speranza ai neogenitori che si trovano nei nostri stessi panni". Parole che escono dal cuore e che hanno trovato seguito nei fatti. Per il primo anno delle bambine Simona e Sauro hanno organizzato una grande festa con oltre cento persone: "Abbiamo chiesto ai partecipanti, a titolo volontario, di sostenerci nella raccolta fondi per la Terapia intensiva neonatale delle Scotte. E’ stata la nostra casa, la nostra famiglia. Ci hanno accompagnato passo passo rassicurandoci fin dal primo giorno, quando noi siamo tornati a casa, ma le bambine sono rimaste nelle incubatrici. ‘Sono le vostre figlie, ma per ora le accudiamo noi’, non scorderò mai queste parole perché da qui ho capito di essere entrata davvero in una nuova famiglia". Daria è uscita dopo tre mesi di cure, mentre Sofia circa un mese dopo la nascita. "Il nostro grazie va ai medici, agli infermieri, agli oss, a tutti gli specialisti e ai sanitari che hanno curato e protetto le nostre bambine, e noi con loro, alle Scotte", dicono i neogenitori. Il ringraziamento si è tradotto nella raccolta di 4500 euro durante la festa dedicata alle bambine. "Il generoso gesto – hanno commentato dall’ospedale – dimostra fiducia e l’attaccamento alla nostra istituzione e motiva tutti noi a lavorare con impegno e dedizione per migliorare l’assistenza sanitaria e i servizi ai nostri pazienti".