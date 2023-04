"Un Paese cresce con la ricerca" Il vicepremier Tajani rilancia la sfida senese del Biotecnopolo

di Pino Di Blasio

Il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani stringe la mano a Nicoletta Fabio, candidata sindaco del centrodestra, dopo la raffica di domande a cui è stato sottoposto dai cronisti su 25 aprile e politica estera. "Mi raccomando, dobbiamo rivincere a Siena, continuare a governare il Comune". "La sua presenza è una carica enorme, ce la metterò tutta come sempre nella mia vita. Noi donne abbiamo un passo in più" la risposta della candidata. E poi il via alla manifestazione al Battistero, con il coordinatore regionale di Forza Italia, Marco Stella, il vicecoordinatore Roberto Berardi, Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale, e le parlamentari Catia Polidori e Chiara Tenerini, a condurre le danze davanti ai candidati della lista azzurra in consiglio e alla stessa Fabio.

"Sono appuntamenti fondamentali per noi - è l’esordio di Lorè - perché la presenza dei nostri ministri e dei leader dei partiti alleati non sono visite spot, ma momenti nel corso dei quali vengono presi impegni importanti da parte del Governo a favore della città e dell’amministrazione che Nicoletta Fabio guiderà dopo le elezioni. Non sono passerelle inutili". Le conferme arrivano anche dalle due parlamentari presenti, ma era stato soprattutto il vicepremier e titolare del dicastero alla Farnesina, a prendere impegni per il futuro di Siena. Le parole del ministro Tajani sul Monte dei Paschi sono riportate in altra parte del giornale. Ma quelle sulla politica hanno rappresentato la parte cruciale del capitolo senese. "Il 25 aprile è la festa della libertà di tutti e io sarò alle Fosse Ardeatine - è l’incipit per prendere le distanze dai revisionismi del presidente La Russa - a deporre una corona e a rappresentare il Governo. Forza italia non è soltanto il centro del centrodestra ma siamo anche il centro della politica italiana. Siamo il Partito Popolare europeo in Italia, la forza che può aggregare attorno al Ppe anche i liberali e i riformist. Non è un cartello elettorale, è a un modo per dire che c’è un centro determinante nel centrodestra".

Dall’Italia a Siena, prima con commento sull’amministrazione uscente. "Ho dato un giudizio positivo sul sindaco Luigi de Mossi. Ora la coalizione, nel suo insieme, - ribadisce Tajani - ha deciso di puntare su una donna. Per noi la coalizione unita rappresenta una priorità. Rimane un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla precedente giunta di centrodestra. Lavoriamo su una donna candidata e siamo convinti che sarà un ottimo sindaco e continuerà il lavoro della precedente amministrazione".

Prima della stretta di mano con Nicoletta Fabio e della passerella sotto gli ombrelloni del Battistero Bistrot, il vicepremier Tajani fa altre promesse al sistema Siena. "Stiamo lavorando perché ci sia in città un importante centro biotecnologico - dice riferendosi al Biotecnopolo - e siamo convinti che, anche in base allo statuto, si possa puntare sulla ricerca scientifica. Senza ricerca non c’è innovazione, senza innovazione non c’è crescita, senza ricerca non c’è miglioramento della qualità della vita. Se un Paese vuole crescere deve puntare sulla ricerca. E lo ribadirà lunedì anche il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, che sarà qui a Siena a supporto della candidata a sindacodel centrodestra".