’Un nuovo umanesimo’ al Festival della Salute

’Un nuovo umanesimo per la salute di tutti’ è il tema del Festival della Salute, da oggi a sabato protagonista a Siena, con una maratonadi convegni e approfondimenti che culminerà con gli stand del ’Villaggio della Salute’ sotto il Tartarugone dove i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti di prevenzione.

Il programma del Festival, organizzato da Easy Events con il Comune, è stato presentato a Palazzo Pubblico dall’ideatore Paolo Amabile con il sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore Giuseppe Giordano, insieme alla professoressa Donata Medaglini per l’Università, il ds dell’Asl Roberto Turillazzi, Francesca De Marco delle Scotte e Giuseppe Gugliotti, presidente Società della Salute.

L’apertura oggi alle 17.30 in Rettorato, con un saluto in video del Ministro della salute Orazio Schillaci; ’Scienza ricerca e innovazione per la salute futura. E l’uomo?’ è il tema sul quale si confronteranno i dg di Scotte e Asl, Antonio Barretta e Antonio D’Urso, e Padre Philip Larrey docente di intelligenza artificiale al Boston College.

Medicina, benessere, intelligenza artificiale come nuovo strumento della ricerca, ma anche fondi Pnrr e Fondazione Biotecnopolo saranno al centro di alcuni confronti - trasmessi da Canale 3 Toscana e on line da Siena Post -. Si parlerà con gli esperti, per iniziare oggi, di prevenzione e cura del diabete, telemedicina e sanità digitale e nuovo distretto.

Domani al San Niccolò ’Comunicare salute: un mestiere difficile’ e ’Lo spettacolo della scienza. Da robot a umanoidi. Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva’, evento di divulgazione scientifica. Al Coni nel pomeriggio, l’incontro su sport e salute vedrà a il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco; al polo didattico Le Scotte il tema ’Il futuro della ricerca e della salute’ con relatore il professor Marco Montorsi, presidente Biotecnopolo. Venerdì nel polo di San Francesco si parlerà di Medicina di genere; e di alimentazione e salute con il ministro Francesco Lollobrigida. Sabato il gran finale, dalle 9 alle 13, al Villaggio della Salute in piazza del Mercato, dove Asl e volontariato effettueranno screening gratuiti, fra l’altro per l’epatite C.

