Un nuovo modello di welfare

Con il convegno e con l’Alzheimer Fest, Monteriggioni si candida a diventare un modello nazionale di welfare culturale. L’impegno congiunto di Università e Comune dimostra come la cultura, se integrata in un progetto ampio e continuativo, possa generare benefici reali per la società. Questa sinergia rappresenta un esempio virtuoso di come le istituzioni possano collaborare per costruire una rete di supporto che non si limiti alla semplice assistenza, ma che promuova inclusione, consapevolezza e partecipazione attiva. La cultura, in questo contesto, diventa uno strumento capace di abbattere barriere e di stimolare nuove forme di dialogo tra generazioni e condizioni diverse. Il MaM, con il suo lavoro costante e innovativo, rappresenta uno degli esempi più luminosi di questa prospettiva: un museo che non conserva soltanto reperti, ma che accoglie persone, storie e fragilità, restituendo loro dignità e comunità. Il valore simbolico e pratico di un museo che si apre alla comunità assume un significato ancora più forte in un’epoca in cui solitudine e isolamento rappresentano emergenze sociali. Il MaM si fa quindi presidio di umanità, luogo in cui il patrimonio culturale non viene solo mostrato, ma vissuto come parte attiva del processo di cura. In questo senso, “Scivoli per la mente” non è solo un convegno: è l’avvio di un percorso che mostra come la cultura possa davvero farsi cura. Un percorso che si sviluppa nel tempo, attraverso appuntamenti, laboratori e attività diffuse, capaci di coinvolgere famiglie, operatori e cittadini in un’azione