Un nuovo defibrillatore a Vico Alto. Inaugurazione ieri in piazza Calabria

Inaugurata ieri una nuova postazione Dae (Defibrillatori automatici esterni) a Vico Alto in piazza Calabria, che si aggiunge a quello alla vicina parrocchia e contribuisce alla realizzazione di un territorio sempre più cardio-protetto. La donazione si deve alle associazioni Siena Cuore, Club Alpino Siena, Radioamatori e CB ’Il Palio’ e Vab-Vigilanza Antincendi Boschivi Siena. Il dispositivo, di ultima generazione, è adatto ad ogni tipo di età ed è sotto la gestione di Siena Cuore come altri posizionati nell’area senese.

"Per noi è un onore contribuire a un territorio sempre più cardio protetto – dichiara Juri Gorelli, presidente di Siena Cuore – e realizzare questi progetti con altre associazioni è un ulteriore vanto". "Un bel progetto per una più esaustiva protezione dei cittadini", ha aggiunto Riccardo Soldati Fratiglioni, presidente della sezione di Siena del Cai. "Siamo onorati di contribuire a questo progetto utile alla comunità", ha dichiarato Giovanni Antonio Sanna, presidente di Associazione Radiomatori e CB Il Palio. E Daniele Rosati, coordinatore della sezione Vab: "Orgogliosi di dare il nostro contributo ad un prestigioso progetto di utilità per tutta la comunità".