Un Natale pieno di bontà. Torna la ‘spesa sospesa’ per chi si trova in difficoltà

Le Festività a Poggibonsi offrono la ‘spesa sospesa’ alle persone che stanno attraversando un momento difficile, a livello economico e sociale. Chiunque potrà contribuire, grazie al progetto dell’Emporio della Solidarietà. E’ possibile recarsi presso la sede di via Montenero dell’ente con annesso minimarket solidale, o in alternativa scegliere un’altra forma di sostegno: bonifico bancario, intestato a Emporio della solidarietà O.D.V. IBAN: IT 90 F 01030 71940 000003250221 Causale: Erogazione liberale Spesa Sospesa, oppure Paypal o carta di credito. E’ possibile donare 10 euro, 20 euro, 50 euro o 100 euro per permettere a quanti stanno vivendo una fase tutta in salita di fare la spesa gratis. "Grazie già da adesso - spiega Mauro Burresi, presidente della onlus che gestisce l’Emporio - a coloro che vorranno partecipare alla ‘spesa sospesa’ per una persona e per famiglie più o meno numerose. Un gesto che può fare la differenza. Noi ce la mettiamo tutta per dare una mano e tante sono le famiglie che assistiamo grazie a contributi, donazioni, ma prima di tutto all’opera di volontari impegnati nell’Emporio (nella foto un gruppo di addetti al servizio di più associazioni, con il presidente Mauro Burresi e l’assessore Enrica Borgianni). Un gesto di gentilezza e di generosità per contribuire a rendere il Natale un momento di gioia anche per chi è in difficoltà". L’Emporio si avvale dell’apporto di realtà locali del volontariato in un luogo in cui centinaia di famiglie hanno potuto trovare conforto. E’ stato infatti uno dei primi Empori della Toscana, creato per assistere, attraverso la distribuzione gratuita di generi alimentari e anche in virtù di un percorso di educazione alla spesa, le famiglie in difficoltà dal profilo socio-economico. Nel 2022 sono stati distribuiti 450 quintali di alimenti di prima necessità. Attraverso l’Emporio vengono assistiti circa 150 nuclei familiari per un totale di oltre 500 persone. L’attività dell’Emporio è sostenuta dal Comune di Poggibonsi attraverso un contributo annuale, conta sulla consulenza della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, sul Banco Alimentare, sugli aiuti provenienti da donazioni private, dalle raccolte alimentari e da tante iniziative per il reperimento dei fondi che le realtà no profit sono solite destinare all’Emporio.

Paolo Bartalini