Un milione per tappare la falla Fondi regionali per la rete idrica La voragine aperta ad Abbadia

di Massimo Cherubini

Un milione di euro, per l’esattezza 950mila, confluiscono nelle casse del comune di Abbadia San Salvatore. Arrivano dal dipartimento della Protezione Civile della Regione per completare il ripristino della condotta di scarico delle acque che attraversa piazza della Repubblica. Quella che, ad inizio anno, cedendo provocò una voragine. Dentro vi cadde, riportando traumi fisici ma salvandosi miracolosamente, un tecnico, mentre stava eseguendo il sopralluogo.

L’area dove, si aprì la voragine, fu delimitata (anche perché posta sotto sequestro per le indagini disposte dall’Autorità Giudiziaria) e solo dopo diversi mesi riaperta. Su progetto di recupero realizzato dall’ingegner Vagaggini, incaricato dal Comune. Venne realizzato il primo step, quello che consentì, a spese dell’amministrazione comunale, la riapertura parziale dell’area. Gli altri quattro step del progetto sono stati, ora, finanziati dalla Regione. Il territorio del comune di Abbadia San Salvatore si trasforma in un cantiere a cielo aperto.

Tanti sono gli interventi, anche invasivi, che interessano la parte bassa del paese. Oltre a quello in piazza della Repubblica tra poco partirà quello per la realizzazione della rete fognaria in via Matteotti. Saranno mesi di difficoltà per molti cittadini, per altrettanti automobilisti, ma tutti finalizzati a mettere in sicurezza idraulica il paese. Iniziano i lavori, iniziano i problemi per i cittadini, gli esercenti, che operano nell’area interessata agli interventi. Un ’cantiere a cielo aperto’, come detto che comporta una variazione di bilancio del Comune di grande importanza.

Nella prossima seduta del consiglio comunale la manovra di bilancio verrà corretta per la concessione dei finanziamenti per le opere pubbliche. Una manovra di quasi 14 milioni di euro. Poco meno di dodici sono rappresentati dal finanziamento per la costruzione del nuovo plesso scolastico, oltre due sono quelli impegnati per la rete fognaria di via Mentana. E non è finita qui perché oltre un milione è l’intervento per il project financing per il rinnovamento della pubblica illuminazione. Nel quadro dei lavori in corso c’è anche l’inizio dei lavori (quasi tre milioni di euro di spesa) per il by-pass idraulico dei "Puffi". Infine i lavori, anche questi in stato di avanzamento, per il recupero delle "Terme" locale storico finanziato proprio per la sua caratteristica.