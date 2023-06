Un milione per i Licei Poliziani Lavori per rinnovare la palestra

di Massimo Cherubini

Un milione di euro per l’adeguamento sismico della palestra dei Licei Poliziani di Montepulciano. L’amministrazione provinciale, che ne dà notizia, ha approvato il progetto definitivo dell’opera. Finanziato con i fondi del Pnrr, l’intervento prenderà nei prossimi mesi come da programma dei lavori pubblici della Provincia da eseguire nel triennio in corso (2023-2025).

"È un dovere dell’amministrazione – afferma il presidente della Provincia David Bussagli – progettare per le nuove generazioni interventi finalizzati a incrementare la sicurezza in luoghi come quelli scolastici. Da questo punto di vista la parola sicurezza deve essere al primo posto della nostra agenda, in particolare quando si parla di edilizia scolastica".

Bussagli ricorda che la Provincia, negli ultimi anni, "ha investito milioni di euro in questo settore e ora che si sono aperte le opportunità collegate al Pnrr: diversi progetti riguardano proprio questo àmbito. Si tratta – conclude Bussagli – di un intervento programmato nella direzione della sicurezza di una struttura funzionale a servizio degli studenti".

Al presidente della Provincia fa eco il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, il quale afferma che "ogni euro speso per la sicurezza degli edifici scolastici è un euro investito sul futuro delle nuove generazioni. I Licei Poliziani attirano, com’è noto, tantissime ragazze e ragazzi da tutto il territorio della Valdichiana, e non solo. Poter mettere in agenda l’adeguamento sismico della palestra è sicuramente un fattore positivo e un elemento di rassicurazione per tutti coloro che la frequentano, studenti, insegnanti, personale, e per le famiglie è, quindi, un elemento fondamentale".

Dal sindaco Angiolini arriva quindi un "ringraziamento all’amministrazione provinciale, quale ente che ha la competenza sull’edificio scolastico in questione, per averci messo tra le proprie priorità".

Progetto dei lavori approvato, finanziamenti assicurati resta, quindi, da attendere il succedersi dei passaggi burocratici (dal bando di gara all’assegnazione dei lavori) per poter metter mano all’importante intervento, che rappresenta un cruciale passo avanti per tutta la comuntià scolastica poliziana. Un passaggio atteso da docenti, ragazzi, famiglie.