Un milione mezzo di euro contro il rischio idraulico

Tre scolmatori per rendere più sicuro l’abitato di Asciano. Prende forma il progetto del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, in accordo con il Comune e il Genio civile: l’obiettivo è mitigare il rischio idraulico per la popolazione, colpita duramente dagli eventi alluvionali del 2013 e del 2015. I tre scolmatori, grazie a un finanziamento da un milione e 550mila, saranno realizzati sul borro della Rabatta, il borro Bestina e il borro Bestinino e permetteranno di allontanare le piene dalle abitazioni e dalle attività produttive, deviandole verso zone non urbanizzate attraverso il reticolo secondario. Gli interventi sono stati inseriti dalla Regione nell’elenco delle opere finanziate dal decreto del presidente del Consiglio del 18 giugno 2021, che ripartisce tra Regioni e Province autonome, "somme destinate alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale…". La giunta regionale, nella seduta del 21 febbraio, ha approvato interventi per oltre 17 milioni in tutta la Toscana: tra questi ci sono anche gli scolmatori di Asciano. "Dopo le alluvioni il Comune si era mosso con diversi progetti che però non erano mai stati approvati dalla Regione – afferma il sindaco Fabrizio Nucci –. E’ stato risolutivo l’arrivo del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che con i suoi studi portati in Regione ha dato forma all’intervento. L’approvazione e il successivo finanziamento degli scolmatori rappresentano la svolta tanto attesa".

"Su Asciano un intervento era necessario", ha detto Fabio Zappalorti, direttore generale del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud che ha aggiunto come "è stato importante il percorso, in collaborazione con la Regione Toscana e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale".