Un messaggio profondo La santa contemporanea

Caterina di Jacopo di Benincasa è una santa difficile. Fissata in una venerata icona, ci parla con una voce che proviene da testi ancora - paradossalmente - non sistemati in un’effettiva edizione critica. Ma questi ostacoli non sono d’impedimento ad ascoltare, più che a leggere, il suo messaggio, con rinnovato entusiasmo, ogni anno, nelle festività di fine aprile.

La sua biografia non si presta a semplificanti tratti agiografici. Il suo imperioso e dolce dettare, che scaturiva da un largo cancelleriato composto anche da dotti discepoli e maestri, serba l’impeto della parola e le tensioni di un mondo al tramonto. Eppure suona contemporaneo.

Sono i temi che esprime con foga persuasiva a entrare nella riflessione di credenti e non, con una fresca pronuncia. Sarebbe irrispettoso assumerli per farne slogan o richiami da tramandare con pigra adesione. A far le spese di questo pedagogico citazionismo è stata sovente la stupenda lettera 123 ai Signori difensori della città di Siena. Dove era guardata con sospetto: dapprima ghibellina, poi schierata dalla parte guelfa, vicina alle mire pontificie e fomentatrice di incessanti discordie.

Caterina si dispiace di essere oggetto di tanti malevoli attacchi: "Increscemi dell’affanno e della fatica che i miei cittadini hanno nel pensare e menare la lingua verso di me: che non pare ch’egli abbiano a fare altro che tagliarmi le legne in capo, a me e alla compagnia che ho con meco". Il sigillo di autenticità sta in quel proverbio popolare che la ribelle ragazza di Fontebranda incastona in un discorso di alto respiro. Il nemico ch’ella individua alla base delle lacerazioni che solcavano la città è l’amor proprio, che travolgeva tutti, prelati e borghesi: "E quanto egli è pericoloso l’amore proprio di sé, poi ’l veggiamo in signori e in sudditi, in religiosi e in secolari, e in ogni maniera di gente, perocché non attendono ad altro che a loro medesimi".

La città da governare era lo spazio interiore della propria persona e questo non può rettamente avvenire se non si tien conto della transitorietà di un dono che abbiamo ricevuto e che ci è solo “prestato”: "Signoria prestata sono le signorie delle cittadi ed altre signorie temporali, le quali sono prestate a noi e agli uomini del mondo".

La teoria di un affidamento a termine sia dei beni da amministrare nell’interesse pubblico sia nel gestire quelli in uso nella propria esistenza o nella propria attività imprenditoriale deriva da un rifiuto dell’appropriazione egoistica, dall’accumulo di esorbitanti ricchezze e privilegi del nascente capitalismo. Non c’era distinzione in questa etica esigente tra campo laico-mondano e dimensione religiosa-ecclesiale. L’unitarietà era la base dell’universalità.

Si ponga attenzione a quel "agli uomini del mondo", su cui spesso si sorvola. L’espressione torna nella Lettera 209 a Gregorio XI. Caterina lo esorta a occuparsi dell’oro delle cose spirituali: "Fate dunque quello che si può: e, fatto il potere (il possibile, nda), scusato séte dinanzi a Dio e agli uomini del mondo. Voi gli batterete più col bastone della benignità, dell’amore e della pace, che col bastone della guerra; e verravvi riavuto il vostro spiritualmente e temporalmente". Esortazione realistica, che non esclude la violenza.

Il Medioevo si eclissa. Caterina è santa di confine, di transizione tra epoche e culture.

