Un mese intenso agli Intronati. Libri e conferenze in biblioteca

Storia, attualità e approfondimenti. Il ciclo ‘Incontri in Biblioteca’, curato per la Biblioteca degli Intronati da Raffaele Ascheri, propone per il mese di marzo sei appuntamenti. Come al solito, tutti gli incontri si svolgeranno della sala storica alle 17.30. Si parte domani con un evento di solidarietà con Campi Bisenzio, in occasione del quale saranno presentati i libri ‘Parole dal fango’ e ‘Toscana lockdown’, di cui parleranno Massimilano Bellavista e Luca Betti.

Il programma prosegue mercoledì 6 con la presentazione del libro ‘La Villa Chigi Saracini a Castelnuovo Berardenga, il buen retiro del conte Guido Chigi Saracini’, a cura di Renato Stopani, che sarà presente per raccontare il suo lavoro e rispondere alle domande del pubblico che accompagna ogni appuntamento del ciclo, che ha contribuito a fare della biblioteca comunale uno dei salotti letterari più frequentati.

Lunedì 11 sarà Duccio Balestracci a tenere una sua conferenza intitolata ‘Marco Polo. 700 anni e non sentirli’, un momento di approfondimento sul viaggiatore, scrittore, ambasciatore e mercante italiano, cittadino della Repubblica di Venezia, di cui quest’anno ricorre il settecentesimo anniversario della morte.

Lunedì 18 è in programma la presentazione del volume ‘Il sonno della ragione. Verso la terza Guerra mondiale?’ a cura di Giovanni Buccianti, che esplorerà l’argomento offrendo al pubblico un racconto affascinante degli ultimi anni tra geopolitica, retroscena, relazioni internazionali e connessioni sorprendenti. Mercoledì 20 sarà invece l’occasione per ricordare un momento che ha segnato a fondo la comunità maremmana, da sempre così vicina a quella senese, a settant’anni dalla strage di Ribolla, con una conferenza dedicata al libro ‘I minatori della Maremma’ di Luciano Bianciardi e Carlo Cassola, nella corso della quale interverrà Massimo Granchi.

L’ultimo appuntamento del mese sarà infine dedicato a ‘Alexsey Navalny, l’anti-Putin’, una conferenza che sarà curata proprio da Raffaele Ascheri, nel corso della quale il presidente della Biblioteca comunale degli Intronati ripercorrerà la storia dell’attivista politico che è stato fra i più noti oppositori del presidente della Russia, Vladimir Putin, e di cui lo scorso 16 febbraio i media hanno comunicato la morte, avvenuta nel carcere in cui era rinchiuso, ufficialmente per una ‘sindrome da morte improvvisa’ che lo avrebbe colto dopo una breve passeggiata.

Riccardo Bruni