Un investimento da trenta milioni. Acque Spa ‘disseta’ la Valdelsa e si mette al riparo da crisi idriche

Con un poderoso investimento di oltre 30 milioni di euro da parte di Acque Spa, la Valdelsa senese disseta quella fiorentina confinante e mette una parte di se stessa al riparo da future crisi idriche. Obiettivo del grande progetto, infatti, non è solo quello di ridurre le perdite rinnovando chilometri di vecchie tubature, ma anche di garantire cospicue riserve di acqua in caso di siccità al territorio di San Gimignano ed a quelli dei vicini Comuni della provincia fiorentina, Certaldo, Montaione e Gambassi Terme. La prima fase della maxi operazione, che ha già preso il via, riguarda la rete che dalla sorgente e dai pozzi di Badia a Coneo, a Colle, porta acqua verso San Gimignano: nel dettaglio, il piano prevede la completa sostituzione della condotta idrica che dal disconnettore di Aiano arriva al deposito di Fosci e da qui a quello di Ponte a Mattoni, con un investimento complessivo di circa 6 milioni per la posa di 6 chilometri e 300 metri di nuove tubazioni da realizzare in 3 lotti di lavori. Il primo prevede anche la costruzione di una nuova centrale di potabilizzazione in località Fosci, a Poggibonsi, che, con un investimento che si aggira intorno ai 10 milioni di euro, garantirà un consistente miglioramento della qualità dell’acqua distribuita. Il secondo lotto di questo intervento (circa un milione di euro l’investimento) è già terminato ed ha visto la posa di 1.250 metri di nuove tubazioni, tutte con un diametro maggiore di quelle sostituite, nel tratto che va dal deposito idrico di Fosci fino alla località Ferribbie. Per quanto riguarda il terzo lotto (800.000 euro), i lavori, già iniziati, consisteranno nella sostituzione del tratto di acquedotto che da Ferribbie porta l’acqua fino alla centrale idrica di Ponte a Mattoni, con il posizionamento di un ulteriore chilometro di nuove condotte. Altri interventi, anche se in ottica futura, sono previsti a monte e a valle del sistema Aiano - Ponte a Mattoni. "Gli interventi già terminati e quelli in via di conclusione – afferma il presidente di Acque, Giuseppe Sardu – garantiranno la riduzione del volume d’acqua dispersa con l’eliminazione delle perdite, e il complessivo aumento della risorsa idrica disponibile".

