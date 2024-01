Un impianto sportivo da riqualificare

Urge l’inizio ed il completamento della riqualificazione, adeguamento, messa in sicurezza ed efficientamento degli edifici e degli spazi dell’impianto sportivo in via della provinciale a Casole. Di fatto gli impianti erano oggetto di un finanziamento anche regionale, ma come si legge da un atto dell’amministrazione comunale casolese a guida del Sindaco Andrea Pieragnoli (nella foto) "a verifica dei lavori a tutt’oggi eseguiti dall’appaltatore, dal suddetto verbale del 15/12/2023, si evince il permanere dei generali gravi ritardi sulla complessiva esecuzione delle opere in oggetto e l’inefficienza nella gestione del cantiere in corso da parte dell’aggiudicatario, che ha visto in otto mesi (da aprile 2023 fino ad oggi) la sola esecuzione di lavori per una somma da determinare e comunque inferiore a 5mila euro". È, così, che si è deciso di adottare un ulteriore atto per poter continuare con i lavori.

"Si determina – così si evince da un atto a firma della geometra Stefania Moschi, responsabile del settore tecnico lavori pubblici – di predisporre le operazioni necessarie per l’aggiudicazione al secondo offerente o, in caso di indisponibilità, al terzo offerente alla procedura di gara in questione".