Un ’galateo’ per i turisti Mappa delle aree verdi contro i bivacchi in centro

Aveva annunciato poco dopo l’insediamento che stava lavorando a questo progetto, una mappa per incentivare l’utilizzo degli spazi verdi per la sosta dei turisti soprattutto per la pausa pranzo ’al sacco’. Ora Barbara Magi, assessore all’ambiente e al decoro urbano, ha concretizzato l’idea nel ’galateo del turista’, una piccola guida dove oltre a richiamare a un comportamento corretto i visitatori della città, si indicano anche possibili luoghi per arginare uno dei problemi più dibattuti sul fronte dell’accoglienza turistica: dalle ’apparecchiature’ in piazza del Campo ai panini consumati sui sagrati delle chiese, fino alle comitive sedute lungo strade di percorrenza.

"Fare bene per Siena significa anche dare valore alla bellezza che abbiamo intorno – afferma l’assessore Magi –, per questo abbiamo creato ’Il galateo del turistaì, una piccola guida che spiega i comportamenti corretti da tenere quando si visita una città d’arte come Siena, ma che valorizza anche alcuni spazi verdi dentro le mura dove poter fare una pausa nel verde".

Intendiamoci: non sarà facile invertire la tendenza e non basterà una guida a influenza i comportamenti di migliaia di persone. Però è un tentativo di correggere la rotta, anche nella consapevolezza che non è possibile presidiare il territorio a suon di polizia municipale.

Da qui l’idea di proporre intanto i dodici spazi verdi dove poter consumare il proprio pasto, per chi legittimamente non si vuole sedere in un locale: Fortezza Medicea, parco della Rimembranza, giardini de La Lizza, piazza San Domenico, orti degli Orbachi, piazza San Francesco, giardini Maria Montessori, Tartarugone (piazza del Mercato), orto dei Pecci, orto dei Tolomei, prato di Sant’Agostino e giardini di Santo Spirito.

E poi c’è l’elenco delle buone pratiche da seguire, nella ’tourism etiquette guide’, anche quelle che sembrerebbero scontate: l’utilizzo dei cestini, l’utilizzo dei bagni pubblici la cui ubicazione è inserita nella mappa, il rispetto dei monumenti ("non imbrattarli, non danneggiarli e adotta un abbigliamento e comportamenti adeguati al luogo che visiti"), il corretto accompagnamento dei cani ("portalo al guinzaglio e raccogli i suoi bisogni. Lava subito anche le deiezioni liquide con acqua, portandola con te a ogni uscita").

Ancora, "nel centro urbano e nelle piazze non è possibile giocare con palloni, frisbee, utilizzare pattini, skateboard e altri acceleratori di velocità"), infine il qr-code per scoprire come è possibile muoversi nel centro storico. "Duplice l’obiettivo dell’amministrazione – si legge nella nota del Comune –, da un lato avere cura dei monumenti, delle piazze e degli edifici storici; dall’altro, riscoprire alcuni scorci green del centro cittadino invitando i turisti che volessero consumare un pranzo al sacco a farlo in aree più comode e nel rispetto dell’ambiente".

Orlando Pacchiani