Un fondo da 100mila euro per l’autonomia di persone con disabilità

Un aiuto ai progetti per l’indipendenza e l’autonomia delle persone con disabilità per periodi che vanno da 6 mesi ad un anno: arriva dal bando ’Indipendenza e Autonomia InAut’ (quarta annualità), emesso dalla Regione con la Società della Salute Senese.

Le domande possono essere presentate, dal 15 settembre al 14 ottobre, dalle persone con disabilità che abbiano più di 18 anni e una condizione di disabilità non derivata dall’invecchiamento naturale o da patologie connesse alla senilità, certificazione di gravità o riconoscimento di invalidità non inferiore al 100%, residenza in uno dei Comuni della SdS Senese.

Le risorse a disposizione sono in totale 100mila euro da destinare a progetti integrati e personalizzati, che consentano alla persona con disabilità di condurre una vita autonoma.

In particolare, i progetti dovranno essere mirati all’assunzione di un assistente personale o di un professionista in ambito sociale per sostenere percorsi di vita indipendente, sviluppo nell’autonomia abitativa e interventi di trasporto.