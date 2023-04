Un fiume di droga, scattano sette arresti Sinalunga era il ’cuore’. Coca spacciata a casa

di Laura Valdesi

SIENA

Camaleontici. Astuti quanto imprevedibili. Parlavano poco sui social, ritenendo più sicuro il contatto personale. Apparentemente irreprensibili a lavoro, per non destare sospetti sull’attività di spaccio. Un gruppo ben radicato a Sinalunga, sebbene la procura non l’abbia ritenuto associazione a delinquere. Ma sono oltre 100 gli episodi cristallizzati di cessione di sostanze stupefacenti solo da febbraio a dicembre 2021 fra la Valdichiana senese e quella aretina a Foiano. La cocaina, ha spiegato il procuratore Nicola Marini, era il ’core business’ del gruppo – 26 persone di cui 6 agli arresti domiciliari, uno in carcere e 3 con obbligo di dimora – finito nella rete tessuta dai carabinieri della compagnia di Montepulciano e dal sostituto Siro De Flammineis. Che hanno sequestrato complessivamente 7 chili di coca per un valore di 300mila euro – sarebbe stato triplicato dallo smercio al dettaglio – unitamente ad oltre 70mila euro in contanti.

Il blitz martedì all’alba. Non erano ancora le 6 quando a Sinalunga si è materializzato uno sciame di carabinieri. Macchine, anche i cani. Un centinaio di militari entrati in azione contemporaneamente anche nelle province di Arezzo, Perugia, Terni e Monza-Brianza. Tutto era partito da un arresto per droga a Sinalunga nel febbraio 2021, quando il padre era finito in carcere e il figlio che usciva dall’abitazione denunciato perché trovato con alcune dosi. Il pm De Flammineis ha capito che dietro quella vicenda c’era di più. Di qui l’incipit di un’inchiesta culminata, nel dicembre successivo, in un nuovo blitz, questa volta a Chiusi. Quando uno straniero residente a Chianciano Terme era stato trovato con tre chili e mezzo di cocaina portati dalla Lombardia nel Senese, messi in un ingegnoso nascondiglio segreto realizzato sotto il cambio dell’auto. La stessa quantità di polvere bianca veniva trovata contemporaneamente in casa del fratello che viveva in Lombardia, da dove arrivava in Valdichiana lo stupefacente. Un fiume.

In mezzo a questi due episodi l’inchiesta dei carabinieri che ha portato 5 uomini di Sinalunga agli arresti domiciliari, un sesto invece è finito in carcere in quanto aveva proseguito l’attività: trovati durante la perquisizione bilancini, droga e materiale per confezionare le dosi. Arresti domiciliari poi per un 47enne di Foiano della Chiana. Più tre persone con l’obbligo di dimora con divieto di uscire dalle 21 alle 7: due donne che vivono entrambe a Sinalunga e un 46enne sempre residente nel paese. "L’operazione – ha spiegato il maggiore Angelo Aliberto che comanda la compagnia di Montepulciano – è stata battezzata ’Edicola’. Un luogo di riferimento per noi durante gli accertamenti ma a volte anche per gli indagati".

Fondamentali le intercettazioni per ricostruire lo spaccio che era anche di hashish e marijuana. "Poi abbiamo rinunciato – ha spiegato il procuratore – perché si erano fatti furbi. Quindi si è passati ad osservazione e pedinamenti, a telecamere nelle abitazioni e microspie sulle auto. I movimenti avvenivano nelle ore di punta, per dare meno nell’occhio". Notevole il via vai nel centro storico di Sinalunga. E’ emersa così una fitta rete di spaccio al minuto nelle abitazioni di alcuni indagati e dove le donne, per esempio, fungevano da ’galoppini’. In casa si comprava la droga che poi l’acquirente usava ma anche rivendeva. E così via. "Non c’erano però piazze di spaccio ma zone cambiate di volta in volta", ha svelato il maggiore Aliberto. "Soprattutto lo stupefacente che veniva dal nord e non solo – ha detto il sostituto De Flammineis – era nascosto in luoghi insospettabili e lontani dalle abitazioni". Immobili anche in centri vicini a Sinalunga. Il gruppo si avvaleva inoltre di collaboratori per tagliare lo stupefacente e per tenere il denaro in contanti. Sono stati sequestrati durante le 23 perquisizioni circa 20mila euro di cui 10mila ad una sola persona.

I reati contestati, oltre allo spaccio, sono infatti favoreggiamento reale e furto aggravato. Tre indagati per arrotondare avrebbe rubato fra l’ottobre e il novembre 2021 a Sinalunga, Montepulciano, Massa Martagna e Foiano, 14 catalizzatori. Vengono inseriti nello scarico delle auto per il trattamento dei gas. Possono costare fino a 1000 euro ciascuno. Facile smerciarli sul mercato nero.