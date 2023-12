Un fine settimana con tanti appuntamenti

Manca pochissimo a Natale, si entra nel vivo del folto programma di eventi e appuntamenti natalizi del Comune di Siena ‘Una festa continua’, che animerà la città fino al 7 gennaio. Oggi due appuntamenti per i più piccoli: alle 11 la visita guidata gratuita (su prenotazione) ‘I Presepi a Siena’ e alle 16.30, al Museo per bambini del Santa Maria della Scala è in programma ‘Aspettando Natale: La piccola renna’.

Piazza del Campo alle 17 sarà il palcoscenico di ‘Dream’, uno spettacolo che celebra la vita, la speranza e i sogni che la alimentano, mentre il teatro dei Rinnovati ospiterà alle 21 ‘Le cirque invisible’. Domani sarà inaugurata la mostra di Daniela Martelli nella Galleria Cesare Olmastroni a palazzo Patrizi.

Gli appuntamenti proseguono il 29 dicembre alle 15 con la visita guidata gratuita su prenotazione ‘ Storie di teatri e artisti’. Il 30 dicembre si parte alle 10 con Le spezierie di Siena, laboratori di dolcezze, una visita gratuita su prenotazione.

Alle 11 e alle 16 nelle Logge della Mercanzie e del Papa si terranno rispettivamente un torneo di scacchi e il gioco dello scarabeo, mentre alle 15 i bambini potranno partecipare alla caccia al tesoro su prenotazione ‘Tempo Zulu’ e alle 16.30 il Santa Maria ospiterà l’attività per bambini ‘In leggerezza – Fausto Melotti’. Il culmine degli eventi sarà la notte di Capodanno, una serata tra musica e divertimento che vedrà i PanPers, Emma Marrone e DJ Angelo alternarsi sul palco di piazza del Campo.

Il programma proseguirà fino al 7 gennaio 2024, ma sono molte anche le attrazioni permanenti. Oltre agli stand e bancarelle natalizi allestiti in piazza Matteotti e le giostre con la pista di pattinaggio alla Lizza, fino al 2 febbraio sarà possibile visitare gratuitamente il presepe monumentale della Basilicata nella chiesa della Santissima Annunziata del Santa Maria della Scala, mentre i più piccoli potranno avere l’occasione di conoscere babbo Natale visitando la sua casa al palazzo delle Papesse.